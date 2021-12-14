Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 14 декабря

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах АвстралииИндекс настроений в деловых кругах Австралии за ноябрь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за октябрь, финальный отчет;

10:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за ноябрь;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за ноябрь;

10:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за октябрь;

10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за октябрь;

10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за ноябрь;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за октябрь;

14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за ноябрь;

16:30 мск: Индекс цен производителей США за ноябрь;

16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за ноябрь;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за октябрь.