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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 декабря 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 14 декабря

Москва, 14 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах АвстралииИндекс настроений в деловых кругах Австралии за ноябрь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за октябрь, финальный отчет;

10:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за ноябрь;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за ноябрь;

10:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за октябрь;

10:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за октябрь;

10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за ноябрь;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за октябрь;

14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за ноябрь;

16:30 мск: Индекс цен производителей США за ноябрь;

16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за ноябрь;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за октябрь.

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