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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 декабря 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 13 декабря

Москва, 10 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Базовый объем заказов в машиностроении Японии за октябрь;

02:50 мск: Индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг Японии Tankan за IV квартал;

03:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании от Rightmove;

10:00 мск: Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности;

10:00 мск: Протоколы заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии;

10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за ноябрь;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за III квартал;

13:40 мск: Аукцион по размещению 12-месячных облигаций Германии Bubill;

15:00 мск: Ежемесячный отчет ОПЕК;

17:00 мск: Аукционы по размещению 3,6 и 12-месячных векселей Франции (BTF);

19:30 мск: Аукционы по размещению 3 и 6-месячных казначейских векселей США.

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