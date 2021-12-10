Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 13 декабря

Москва, 10 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Базовый объем заказов в машиностроении Японии за октябрь;
02:50 мск: Индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг Японии Tankan за IV квартал;
03:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании от Rightmove;
10:00 мск: Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности;
10:00 мск: Протоколы заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии;
10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за ноябрь;
12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за III квартал;
13:40 мск: Аукцион по размещению 12-месячных облигаций Германии Bubill;
15:00 мск: Ежемесячный отчет ОПЕК;
17:00 мск: Аукционы по размещению 3,6 и 12-месячных векселей Франции (BTF);
19:30 мск: Аукционы по размещению 3 и 6-месячных казначейских векселей США.