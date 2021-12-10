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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 декабря 2021 г.Индекс потребительских цен в США в ноябре вырос...
сегодня 16:34

Индекс потребительских цен в США в ноябре вырос на 0.8%, реальная зарплата снизилась на 0.4%

Москва, 10 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в ноябре вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.7% после увеличения на 0.9% в октябре.

По сравнению с ноябрём 2020 года потребительская инфляция в США выросла на 6.8% в сравнении с +6.2% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение годового показателя на 6.8%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в ноябре вырос на 0.5%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после увеличения на 0.6% в октябре.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 4.9% после повышения на 4.6% месяцем ранее.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в ноябре снизилась по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний на 0.4% после сокращения на 0.6% в октябре (пересмотрено с (-0.5%). В годовом сравнении реальная почасовая зарплата снизилась на 1.9%.

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