Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 9 декабря

Москва, 9 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за ноябрь;
02:50 мск: Индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии за IV квартал;
03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за ноябрь;
03:30 мск: Ежеквартальный бюллетень Резервного Банка Австралии;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за ноябрь;
04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за ноябрь;
09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за ноябрь, предварительно;
10:00 мск: Торговый баланс Германии за октябрь;
10:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за ноябрь;
12:00 мск: Объём нового кредитования в Китае за ноябрь;
12:00 мск: Денежная масса М2 в Китае за ноябрь;
12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за октябрь;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
18:00 мск: Оптовые запасы в США за октябрь, финал;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США.