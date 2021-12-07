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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 декабря 2021 г. Анонс основных событий и данных макростатистик...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 7 декабря

Москва, 7 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за октябрь;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за октябрь;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за октябрь;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за ноябрь;

02:50 мск: ВВП Японии за III квартал, финал;

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за ноябрь;

03:30 мск: Торговый баланс Китая за ноябрь;

03:30 мск: Индекс запрашиваемых цен на дома в Австралии за III квартал;

03:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за ноябрь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за ноябрь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за ноябрь;

06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

09:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за ноябрь;

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за ноябрь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за октябрь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за декабрь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за декабрь;

13:00 мск: ВВП еврозоны за III квартал, предварительно;

13:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за III квартал, финальный отчёт;

16:30 мск: Торговый баланс Канады за октябрь;

16:30 мск: Торговый баланс США за октябрь;

16:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за III квартал, финал;

16:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за III квартал, финал;

18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за ноябрь;

23:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за октябрь;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании.

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