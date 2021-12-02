Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 3 декабря

Москва, 2 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за октябрь;
04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за ноябрь;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за ноябрь;
11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за ноябрь;
11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за ноябрь, финал;
11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за ноябрь, финал;
12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за ноябрь, финал;
12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за ноябрь, финал;
13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за октябрь;
16:30 мск: Уровень занятости в Канаде за ноябрь;
16:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за ноябрь;
16:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за ноябрь;
16:30 мск: Уровень безработицы в США за ноябрь;
16:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за ноябрь;
16:30 мск: Производительность труда в Канаде за III квартал;
17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за ноябрь, финал;
18:00 мск: Объём фабричных заказов в США за октябрь;
18:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за ноябрь;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.