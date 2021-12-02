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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 декабря 2021 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 16:37

Число повторных обращений по безработице в США снизилось до 1.96 млн

Москва, 2 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 27 ноября, выросло на 28 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 222 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 238 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 194 тыс., пересмотрено со 199 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 12.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 238.75 тыс. (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 225.5 тыс.).

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 20 ноября, сократилось на 107 тыс. и составило 1.956 млн (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 1.770 млн). Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону повышения до 2.063 млн с 2.049 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 36.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 2.084 млн (минимум с 21 марта 2020 года, когда значение составило 2.072 млн).

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 13 ноября, выросло на 21.6 тыс. и составило 2.31 млн. В аналогичный период 2020 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 20.76 млн.

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