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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 декабря 2021 г.Число объявленных корпоративных увольнений в СШ...
сегодня 15:35

Число объявленных корпоративных увольнений в США в ноябре сократилось на 35%

Москва, 2 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в ноябре сократилось на 34.8% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 14.9 тыс. Показатель достиг минимального уровня за период с мая 1993 года.

По сравнению с ноябрём 2020 года показатель снизился на 77%.

В целом за одиннадцать месяцев текущего года число объявленных корпоративных увольнений составило 302.9 тыс., что оказалось на 86% меньше, чем в аналогичный период 2020 года.

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