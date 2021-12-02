Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 2 декабря

Москва, 2 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Денежная база в Японии за ноябрь;
03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за ноябрь;
03:30 мск: Торговый баланс Австралии за сентябрь;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
12:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за ноябрь;
13:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за октябрь;
13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за октябрь;
13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
15:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за ноябрь;
15:45 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;
15:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за ноябрь, финал;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.