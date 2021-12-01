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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 декабря 2021 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
сегодня 16:27

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в ноябре выросло на 534 тыс.

Москва, 1 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в ноябре выросло с учётом сезонных колебаний на 534 тыс. в сравнении с прогнозом о повышении на 525 тыс.

В октябре число рабочих мест в частном секторе США выросло на 570 тыс. (пересмотрено с 571 тыс.)

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в ноябре увеличилось на 115 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) - на 142 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) - на 277 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 424 тыс., в сфере производства товаров увеличилось на 110 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 3 декабря.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в ноябре на 553 тыс. после расширения на 531 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, понизится на 0.1 п.п. и составит 4.5%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

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