Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 1 декабря

Москва, 1 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за октябрь;
02:50 мск: Денежная база в Японии за ноябрь;
03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за ноябрь;
03:30 мск: ВВП Австралии за III квартал;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за ноябрь, финал;
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за ноябрь;
11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за ноябрь;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за ноябрь;
11:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за ноябрь;
11:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за ноябрь, финал;
11:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за ноябрь, финал;
12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за ноябрь, финал;
12:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;
12:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за ноябрь, финал;
16:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за ноябрь;
16:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за октябрь;
17:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за ноябрь;
17:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за ноябрь, финал;
18:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за ноябрь;
18:00 мск: Расходы на строительство в США за октябрь;
18:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за ноябрь;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
22:00 мск: Бежевая книга ФРС США;
N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за ноябрь.