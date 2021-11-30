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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 ноября 2021 г.Индекс потребительского доверия в США в ноябре ...
вчера 18:05

Индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился

Москва, 30 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился до 109.5 пункта против 111.6 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали ноябрьский показатель на уровне 110.8 в сравнении с первоначально объявленным октябрьским значением 113.8.

Индекс оценки текущей ситуации в ноябре понизился до 142.5 против 145.5 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий составил 87.6 против 89.0 в октябре.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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