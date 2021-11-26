Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 26 ноября

Москва, 26 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за ноябрь;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за октябрь;

10:00 мск: Цены на импорт в Германии за октябрь;

11:00 мск: ВВП Швейцарии за III квартал;

11:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

12:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за октябрь;

14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за ноябрь;

16:00 мск: Доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США;

16:00 мск: Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Хью Пилла.