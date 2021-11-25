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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 ноября 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 26 ноября

Москва, 25 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за ноябрь;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за октябрь;

10:00 мск: Цены на импорт в Германии за октябрь;

11:00 мск: ВВП Швейцарии за III квартал;

11:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

12:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за октябрь;

14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за ноябрь;

16:00 мск: Доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США;

16:00 мск: Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Хью Пилла.

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