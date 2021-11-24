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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 ноября 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 24 ноября

Москва, 24 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за октябрь, предварительно;

04:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

04:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

04:00 мск: Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за ноябрь;

12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за ноябрь;

14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за ноябрь;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за октябрь;

16:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за октябрь;

16:30 мск: ВВП США за III квартал, предварительно;

16:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за III квартал, предварительно;

16:30 мск: Товарный торговый баланс США за октябрь;

16:30 мск: Оптовые запасы в США за октябрь, предварительно;

18:00 мск: Продажи новых домов в США за октябрь;

18:00 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за октябрь;

18:00 мск: Личные расходы потребителей в США за октябрь;

18:00 мск: Личные доходы потребителей в США за октябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь, финал;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь, финал;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

22:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

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