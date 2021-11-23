Индекс Manufacturing PMI США в ноябре умеренно вырос

Москва, 23 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе США (Manufacturing PMI) в ноябре вырос, составив 59.1 пункта против 58.4 месяцем ранее.

Таким образом, индекс продвинулся на положительной территории, продолжив колебаться выше пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на расширение деловой активности в производственном секторе США, при этом более быстрыми темпами, чем в октябре.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 59.3.