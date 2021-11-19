Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 19 ноября

Москва, 19 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за октябрь;
03:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за ноябрь;
10:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за сентябрь;
10:00 мск: Индекс цен производителей Германии за октябрь;
12:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за сентябрь;
14:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за ноябрь;
16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за сентябрь;
16:30 мск: Розничные продажи в Канаде за сентябрь.