Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 18 ноября

Москва, 18 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:05 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;

00:10 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за октябрь;

10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за октябрь;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за сентябрь;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за сентябрь;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за ноябрь;

16:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за октябрь;

18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за октябрь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.