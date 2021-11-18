Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 18 ноября

Москва, 18 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:05 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;
00:10 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;
10:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за октябрь;
10:00 мск: Торговый баланс Швейцарии за октябрь;
16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
16:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за сентябрь;
16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за сентябрь;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за ноябрь;
16:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за октябрь;
18:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за октябрь;
18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.