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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 ноября 2021 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:36

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 2.1 млн барр.

Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 12 ноября, сократился на 2.1 млн барр. и составил 433.0 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 0.7 млн барр. и составили 212.0 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 0.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) сократились на 0.8 млн барр. и составили 123.7 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 3.2 млн барр. и составили 606.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing расширились на 0.2 млн барр. и составили 26.6 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.655 млн барр., запасы бензина сократились на 2.79 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.11 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 0.49 млн барр.

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