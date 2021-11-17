Индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в октябре увеличился на 4.1% в годовом исчислении, базовый индекс потребительских цен (Core CPI) в еврозоне вырос на 2% в годовом исчислении

Москва, 17 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальным данным Eurostat, индекс потребительских цен в октябре в годовом исчислении увеличился на 4.1% по сравнению с ростом на 3.4% в сентябре.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков и предварительным значением.

Согласно финальным данным Eurostat, базовый индекс потребительских цен в октябре в годовом исчислении вырос на 2% по сравнению с ростом на 1.9% в сентябре. Предварительное значение показателя составило 2.1%.

Аналитики прогнозировали значение показателя на уровне предварительного.