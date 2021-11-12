Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 12 ноября

Москва, 12 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за октябрь;

10:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии за октябрь;

10:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за октябрь;

13:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за сентябрь;

18:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь, предварительно;

18:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за ноябрь, предварительно;

18:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за сентябрь;

20:10 мск: Доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США;

20:10 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.