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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 ноября 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 10 ноября

Москва, 10 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за ноябрь;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за октябрь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за октябрь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за октябрь;

09:00 мск: Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за октябрь, предварительно;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за октябрь, финал;

12:00 мск: Объём промышленного производства в Италии за сентябрь;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за октябрь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за октябрь;

18:00 мск: Оптовые запасы в США за сентябрь, финал;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

22:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за октябрь.

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