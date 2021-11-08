Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 9 ноября

Москва, 8 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск: Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Комитетом по операциям на открытом рынке ФРС США;
02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за сентябрь;
02:50 мск: Платёжный баланс Японии за сентябрь;
02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за октябрь;
03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за октябрь;
03:01 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за октябрь;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за октябрь;
10:00 мск: Торговый баланс Германии за сентябрь;
10:45 мск: Торговый баланс Франции за сентябрь;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за ноябрь;
13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за ноябрь;
13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;
14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за октябрь;
16:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
16:30 мск: Индекс цен производителей США за октябрь;
16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за октябрь;
17:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
19:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
19:35 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;
21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;
N/A мск:Объём нового кредитования в Китае за октябрь;
N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за октябрь;
N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за III квартал;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.