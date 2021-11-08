Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 9 ноября

Москва, 8 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Комитетом по операциям на открытом рынке ФРС США;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за сентябрь;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за сентябрь;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за октябрь;

03:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за октябрь;

03:01 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за октябрь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за октябрь;

10:00 мск: Торговый баланс Германии за сентябрь;

10:45 мск: Торговый баланс Франции за сентябрь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за ноябрь;

13:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за ноябрь;

13:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

14:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за октябрь;

16:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

16:30 мск: Индекс цен производителей США за октябрь;

16:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за октябрь;

17:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

19:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

19:35 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;

21:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

N/A мск:Объём нового кредитования в Китае за октябрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за октябрь;

N/A мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за III квартал;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.