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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 ноября 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 5 ноября

Москва, 5 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за сентябрь;

03:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за октябрь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за сентябрь;

10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за сентябрь;

10:45 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за III квартал, предварительно;

12:00 мск: Розничные продажи в Италии за сентябрь;

13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за сентябрь;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за октябрь;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за октябрь;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за октябрь;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за октябрь;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за октябрь;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за октябрь;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за сентябрь;

22:00 мск: Доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США.

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