Курс доллара 71.4876   Курс евро 82.8112  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости4 ноября 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 5 ноября

Москва, 4 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за сентябрь;

03:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за октябрь;

10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за сентябрь;

10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за сентябрь;

10:45 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за III квартал, предварительно;

12:00 мск: Розничные продажи в Италии за сентябрь;

13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за сентябрь;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за октябрь;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за октябрь;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за октябрь;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за октябрь;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за октябрь;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за октябрь;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за сентябрь;

22:00 мск: Доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США.

Другие новости

вчера
19:42
ТРУДНО СЕЙЧАС СКАЗАТЬ, ДОСТИГНУТ ЛИ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ $100 ЗА БАРРЕЛЬ, ПОКАЖЕТ СИТУАЦИЯ В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ - НОВАК
вчера
19:15
Власти Мексики подтвердили отказ от экспорта нефти в будущем
вчера
18:45
Все прогнозы указывают на переизбыток нефти на мировом рынке в 2022 г - миннефти Кувейта
вчера
18:32
Премьер Белоруссии: принципы работы единого рынка газа России и Белоруссии создадут к июлю
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 5 ноября
вчера
18:24
РЫНОК НЕФТИ НЕ ИСПЫТЫВАЕТ НЕХВАТКУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, НЕОБХОДИМОСТИ СРОЧНО РЕАГИРОВАТЬ НЕТ - МИНИСТР НЕФТИ НИГЕРИИ
вчера
18:15
Мишустин: РФ и Белоруссия начинают поэтапно формировать совместные рынки нефти и газа
вчера
18:09
ПРЕМЬЕР БЕЛОРУССИИ: ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕДИНОГО РЫНКА ГАЗА РФ И БЕЛОРУССИИ БУДУТ РАЗРАБОТАНЫ К ИЮЛЮ 2022 ГОДА
вчера
18:02
МИШУСТИН: РФ И БЕЛОРУССИЯ НАЧИНАЮТ ПОЭТАПНО ФОРМИРОВАТЬ СОВМЕСТНЫЕ РЫНКИ НЕФТИ И ГАЗА
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.