Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 5 ноября

Москва, 4 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за сентябрь;
03:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;
10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за октябрь;
10:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за сентябрь;
10:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за сентябрь;
10:45 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за III квартал, предварительно;
12:00 мск: Розничные продажи в Италии за сентябрь;
13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за сентябрь;
15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за октябрь;
15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за октябрь;
15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за октябрь;
15:30 мск: Уровень безработицы в США за октябрь;
15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за октябрь;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за октябрь;
22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за сентябрь;
22:00 мск: Доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США.