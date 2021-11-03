Федрезерв США сохранил ключевую ставку неизменной и сообщил о начале сворачивания QE

Москва, 3 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам завершившегося в среду, 3 ноября, двухдневного заседания Федеральный Комитет по операциям на открытом рынке США (FOMC) принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0.00 - 0.25%.

Решение по ставке совпало с прогнозом аналитиков и рыночными ожиданиями.

FOMC сообщил, что, начиная с ноября, Комитет сократит покупку активов на 15 млрд долларов и будет приобретать бонды не на 120 млрд долларов, как раньше, а на 105 млрд долларов в месяц. Начиная с декабря, покупки бондов уменьшатся еще на 15 млрд долларов до 90 млрд долларов в месяц.