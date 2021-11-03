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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 ноября 2021 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
вчера 15:22

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в октябре выросло на 571 тыс.

Москва, 3 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в октябре выросло с учётом сезонных колебаний на 571 тыс. в сравнении с прогнозом о повышении на 400 тыс.

В сентябре число рабочих мест в частном секторе США выросло на 523 тыс. (пересмотрено с 568 тыс.)

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в сентябре увеличилось на 115 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) - на 114 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) - на 342 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 458 тыс., в сфере производства товаров увеличилось на 113 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 5 ноября.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в октябре на 455 тыс. после расширения на 194 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, понизится на 0.1 п.п. и составит 4.7%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

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