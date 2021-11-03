Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 3 ноября

Москва, 3 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Уровень занятости в Новой Зеландии за III квартал;

00:45 мск: Уровень безработицы в Новой Зеландии за III квартал;

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за сентябрь;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за октябрь;

10:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за октябрь;

10:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за сентябрь;

11:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за октябрь;

12:00 мск: Уровень безработицы в Италии за сентябрь;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за октябрь, финал;

13:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за сентябрь;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за октябрь;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за сентябрь;

17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за октябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за октябрь, финал;

21:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США.