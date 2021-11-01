Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 2 ноября

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Денежная база в Японии за октябрь;
02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;
06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
10:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за октябрь;
10:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за сентябрь;
11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за октябрь;
11:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за октябрь;
11:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за октябрь, финал;
11:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за октябрь, финал;
12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за октябрь, финал;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за сентябрь;
23:00 мск: Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Резервным банком Новой Зеландии;
N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за сентябрь.