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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 ноября 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 2 ноября

Москва, 1 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база в Японии за октябрь;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

10:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за октябрь;

10:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за сентябрь;

11:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за октябрь;

11:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за октябрь;

11:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за октябрь, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за октябрь, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за октябрь, финал;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за сентябрь;

23:00 мск: Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Резервным банком Новой Зеландии;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за сентябрь.

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