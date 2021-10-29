Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 29 октября

Москва, 29 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за сентябрь;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за октябрь;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за сентябрь, предварительно;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за ноябрь;

03:30 мск: Индекс цен производителей Австралии за III квартал;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за сентябрь;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за октябрь;

09:00 мск: Розничные продажи в Германии за сентябрь;

09:30 мск: ВВП Франции за III квартал, предварительно;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за октябрь, предварительно;

10:00 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за сентябрь;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за октябрь;

10:00 мск: ВВП Германии за III квартал, предварительно;

10:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за сентябрь;

10:45 мск: Потребительские расходы во Франции за сентябрь;

11:00 мск: ВВП Италии за III квартал, предварительно;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за сентябрь;

11:00 мск: ВВП Испании за III квартал, предварительно;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за сентябрь;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за октябрь, предварительно;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за октябрь, предварительно;

12:00 мск: ВВП еврозоны за III квартал, предварительно;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за сентябрь;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за сентябрь;

15:30 мск: ВВП Канады за август;

15:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в СШA за III квартал;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за сентябрь;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за сентябрь;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за сентябрь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за октябрь;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за октябрь, финал.