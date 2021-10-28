Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 28 октября

Москва, 28 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за сентябрь;

03:30 мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;

03:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

03:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за октябрь;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за сентябрь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за октябрь, предварительно;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за октябрь;

11:00 мск: Уровень безработицы в Испании за II квартал;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за октябрь, предварительно;

14:45 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

14:45 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

15:30 мск: ВВП США за III квартал;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за III квартал, предварительно;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за сентябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за октябрь, предварительно.