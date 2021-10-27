Курс доллара 69.5526   Курс евро 80.7019  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости27 октября 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 27 октября

Москва, 27 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за сентябрь;

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за октябрь;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за октябрь;

03:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии за III квартал;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за ноябрь;

11:00 мск: Денежная масса М3 в еврозоне за сентябрь;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за октябрь;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за сентябрь;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за сентябрь;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за сентябрь;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за сентябрь, предварительно;

17:00 мск: Заявление Банка Канады;

17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 мск: Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

17:30 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады.

Другие новости

сегодня
10:01
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ СНИЖАЕТСЯ НА 0,54% В НАЧАЛЕ ТОРГОВ СРЕДЫ - ДАННЫЕ МОСБИРЖИ
сегодня
10:00
Цены на импорт в Германии в сентябре увеличились на 1.3%
сегодня
09:54
"Интер РАО" за 9 месяцев вдвое нарастило экспорт электроэнергии, побив рекорд за 10 лет
сегодня
09:30
Пассажиропоток аэропортов Москвы в сентябре вырос на 38,5%
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 27 октября
сегодня
08:15
Производитель одежды Putin Team откроет первый магазин в российском аэропорту
сегодня
07:03
КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ СРЕДЫ СНИЖАЕТСЯ НА 2 КОП, ДО 69,48 РУБ, ЕВРО РАСТЕТ НА 3 КОП, ДО 80,63 РУБ – ДАННЫЕ БИРЖИ
сегодня
03:39
Российский бизнес предложил властям сделать вакцинацию обязательной и бесплатной - газета
сегодня
02:12
Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ Георгиевой на заседание в ее защиту - СМИ
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.