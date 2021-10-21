Квартальная прибыль IBM сократилась

Москва, 21 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская корпорация IBM, один из крупнейших в мире производителей компьютеров и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, сообщила о снижении прибыли по итогам III квартала текущего года до 1.13 млрд долл или до 1.25 долл на акцию против 1.7 млрд долл или 1.89 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила до 2.52 долл на акцию по сравнению с 2.58 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы компании достигли 17.62 млрд долл по сравнению с 17.56 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль IBM на уровне 2.52 долл на акцию и доходы в размере 17.79 млрд долл.