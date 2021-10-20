Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 0.4 млн барр.

Москва, 20 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 15 октября, сократился на 0.4 млн барр. и составил 426.5 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали повышение запасов нефти на 2.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 5.4 млн барр. и составили 217.7 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 2.2 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 3.9 млн барр. и составили 125.4 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 2.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 1.7 млн барр. и составили 615.3 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing снизились на 2.4 млн барр. и составили 31.2 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.3 млн барр., запасы бензина сократились на 3.5 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 3.0 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 2.5 млн барр.