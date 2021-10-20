Индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в сентябре увеличился на 3.4% в годовом исчислении, базовый индекс потребительских цен (Core CPI) в еврозоне вырос на 1.9% в годовом исчислении

Москва, 20 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальным данным Eurostat, индекс потребительских цен в сентябре в годовом исчислении увеличился на 3.4% по сравнению с ростом на 3% в августе.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков и предварительным значением.

Согласно финальным данным Eurostat, базовый индекс потребительских цен в сентябре в годовом исчислении вырос на 1.9% по сравнению с ростом на 1.6% в августе.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков и предварительным значением.