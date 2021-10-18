Москва, 18 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в сентябре сократился на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.1% в августе (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.3%.

По сравнению с сентябрём 2020 года объём промышленного производства в США расширился на 4.6%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в сентябре составил 75.2% против 76.2% в августе (пересмотрено с 76.4%). Годом ранее - в сентябре 2020 года показатель составлял 72.1%.

В среднем за 1972-2020 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.6%.