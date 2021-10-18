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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 октября 2021 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
вчера 10:00

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Орбанка"
Эмитенты:   Россельхозбанк

Москва, 18 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации АО "Орбанк" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам АО "Орбанк" будет осуществлять АО "Россельхозбанк", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

При этом АО "Россельхозбанк" на основании агентского договора с агентством будут осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам, наследникам или правопреемникам (их представителям) АО "Орбанк" в течение не менее 1 года.

В соответствии с законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения ликвидационных процедур в отношении АО "Орбанк".

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