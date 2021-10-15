Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в сентябре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.3% после повышения на 0.9% в августе (пересмотрено с +0.7%).
По сравнению с сентябрём 2020 года показатель вырос на 13.9%.
За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в сентябре вырос на 0.8% после повышения на 2.0% месяцем ранее (пересмотрено с +1.8%).
Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.5%.
По сравнению с сентябрём 2020 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 15.6%.