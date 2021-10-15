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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 октября 2021 г.Объём розничных продаж в США в сентябре вырос н...
сегодня 15:34

Объём розничных продаж в США в сентябре вырос на 0.7%

Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в сентябре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.3% после повышения на 0.9% в августе (пересмотрено с +0.7%).

По сравнению с сентябрём 2020 года показатель вырос на 13.9%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в сентябре вырос на 0.8% после повышения на 2.0% месяцем ранее (пересмотрено с +1.8%).

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.5%.

По сравнению с сентябрём 2020 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 15.6%.

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