Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в сентябре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.3% после повышения на 0.9% в августе (пересмотрено с +0.7%).

По сравнению с сентябрём 2020 года показатель вырос на 13.9%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в сентябре вырос на 0.8% после повышения на 2.0% месяцем ранее (пересмотрено с +1.8%).

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.5%.

По сравнению с сентябрём 2020 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 15.6%.