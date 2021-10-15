АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Орбанка"

Москва, 15 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО "Орбанк" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Агентство 18 октября 2021 года начнет выплату страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, через банк-агент АО "Россельхозбанк".

По оценкам агенства, 96% вкладчиков АО "Орбанк" получат возможность возместить свои вклады полностью за счет выплаты страхового возмещения из Фонда обязательного страхования вкладов.

АО "Россельхозбанк" будет осуществлять выплату возмещения вкладчикам банка в течение не менее 1 года.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 15 октября 2021 года на сайте агентства в сети Интернет и 18 октября 2021 года в газете "Московский комсомолец".