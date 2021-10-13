Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 14 октября

Москва, 13 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за сентябрь;

03:00 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за сентябрь;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за сентябрь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за сентябрь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за сентябрь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за август, финальный отчет;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за сентябрь;

11:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за сентябрь;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за сентябрь;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за сентябрь;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за август;

17:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:00 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

N/A мск: Годовой отчёт Резервного Банка Австралии.