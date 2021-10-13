Курс доллара 71.8577   Курс евро 83.0028  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости13 октября 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 14 октября

Москва, 13 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за сентябрь;

03:00 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

03:30 мск: Уровень занятости в Австралии за сентябрь;

03:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за сентябрь;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за сентябрь;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за сентябрь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за август, финальный отчет;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за сентябрь;

11:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен производителей США за сентябрь;

15:30 мск: Базовый индекс цен производителей США за сентябрь;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за сентябрь;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за август;

17:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:00 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

N/A мск: Годовой отчёт Резервного Банка Австралии.

Другие новости

вчера
19:05
МИНЭНЕРГО США ПОВЫСИЛО ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ НЕФТИ В СТРАНЕ В 2022 Г НА 0,01 МЛН БАРРЕЛЕЙ В ДЕНЬ, ДО 11,73 МЛН – ДОКЛАД
вчера
19:00
Розничные цены на топливо в РФ продолжают расти - Росстат
вчера
19:00
КУРИНОЕ МЯСО В РФ С 5 ПО 11 ОКТЯБРЯ ПОДОРОЖАЛО НА 1,52%, ЯЙЦА - НА 3,31%, ГРЕЧКА - НА 0,88%, САХАР - НА 0,46%, ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО - НА 0,12% - РОССТАТ
вчера
18:55
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ В СРЕДУ СНИЗИЛСЯ НА 0,47% В ОТСУТСТВИЕ ДРАЙВЕРОВ РОСТА - ДАННЫЕ МОСБИРЖИ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 14 октября
вчера
18:14
ПОВТОР - Более 5 трлн руб требуется на реализацию важнейших инфраструктурных проектов РФ - Минтранс
вчера
18:09
РОССИЙСКИЙ БИЗНЕСМЕН ТИНЬКОВ ЗАПЛАТИЛ 448,96 МЛН ДОЛЛАРОВ В РАМКАХ УРЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРЕТЕНЗИЙ В СУДЕ США - ДОКУМЕНТЫ
вчера
17:58
Рост биржевой активности населения может стать фактором волатильности курса рубля – ЦБ
вчера
17:41
Совет Госдумы направил проект бюджета РФ в комитеты для замечаний и предложений - Володин
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.