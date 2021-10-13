Индекс потребительских цен в США в сентябре вырос на 0.4%, годовая инфляция ускорилась

Москва, 13 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в сентябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.3% в августе.

По сравнению с сентябрём 2020 года потребительская инфляция в США выросла на 5.4% в сравнении с +5.3% месяцем ранее.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в сентябре вырос на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после увеличения на 0.1% в августе.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 4.0%, как и месяцем ранее.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в сентябре повысилась на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после увеличения на 0.1% в августе (пересмотрено с +0.4%). В годовом сравнении реальная почасовая зарплата снизилась на 0.8%.