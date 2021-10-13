Курс доллара 71.8801   Курс евро 83.0934  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости13 октября 2021 г.Индекс потребительских цен в США в сентябре выр...
сегодня 15:37

Индекс потребительских цен в США в сентябре вырос на 0.4%, годовая инфляция ускорилась

Москва, 13 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в сентябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.3% в августе.

По сравнению с сентябрём 2020 года потребительская инфляция в США выросла на 5.4% в сравнении с +5.3% месяцем ранее.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в сентябре вырос на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после увеличения на 0.1% в августе.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 4.0%, как и месяцем ранее.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в сентябре повысилась на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после увеличения на 0.1% в августе (пересмотрено с +0.4%). В годовом сравнении реальная почасовая зарплата снизилась на 0.8%.

Другие новости

сегодня
15:56
Путин: у меня рабочие отношения с Байденом, конструктивные отношения с администрацией США
сегодня
15:47
Активное внедрение ВИЭ создает определенные риски в энергосистеме - Total
сегодня
15:42
Годовая инфляция в США в сентябре ускорилась до 5,4%, вернувшись к июльским максимумам
сегодня
15:38
ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО У НЕГО РАБОЧИЕ, УСТОЙЧИВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С БАЙДЕНОМ, КОНСТРУКТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ США
сегодня
15:37
Индекс потребительских цен в США в сентябре вырос на 0.4%, годовая инфляция ускорилась
сегодня
15:35
"Спутник Лайт" как бустер для других вакцин дает эффективность до 83% против "дельты"
сегодня
15:30
Минобороны РФ требует в суде 3,9 млрд руб от производителя ракет-носителей "Союз"
сегодня
15:19
Подготовка кадров в РФ для нефтяной отрасли беспрецедентно важна для Анголы - президент
сегодня
15:15
ПУТИН: ЕСЛИ УВЕЛИЧИТЬ ПРОКАЧКУ ЧЕРЕЗ "СЕВПОТОК", ТО НАПРЯЖЕННОСТЬ НА РЫНКЕ ГАЗА ЕВРОПЫ МОЖНО СНИЗИТЬ, НО АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ НЕ ДАЮТ ЭТО СДЕЛАТЬ
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.