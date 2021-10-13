Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 13 октября

Москва, 13 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за октябрь;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за август;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за сентябрь;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии, предварительно;

09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за август;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за август;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за сентябрь, финал

09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за август;

09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за август;

09:00 мск: ВВП Великобритании за август;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за август;

12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за сентябрь;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за сентябрь;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

23:30 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

N/A мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за сентябрь.