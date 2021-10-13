Курс доллара 71.8801   Курс евро 83.0934  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости13 октября 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 13 октября

Москва, 13 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс потребительского доверия в Австралии за октябрь;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за август;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за сентябрь;

03:00 мск: Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии, предварительно;

09:00 мск: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за август;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Великобритании за август;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за сентябрь, финал

09:00 мск: Объем производства в строительном секторе Великобритании за август;

09:00 мск: Товарный торговый баланс Великобритании за август;

09:00 мск: ВВП Великобритании за август;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за август;

12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за сентябрь;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за сентябрь;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

23:30 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

N/A мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США за сентябрь.

Другие новости

сегодня
10:04
Дополненное сообщение: Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в августе увеличился на 0.5%
сегодня
10:03
Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в августе увеличился на 0.5%
сегодня
10:00
Профицит торгового баланса Китая в сентябре увеличился до 66.8 млрд долл
сегодня
09:51
Россия увеличила поставки угля в Европу на 12% к прошлому году - Шульгинов
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 13 октября
сегодня
09:00
Кабмин РФ направит выплаты на ликвидацию последствий паводков в Забайкалье
сегодня
08:02
Цены на нефть незначительно снижаются на новостях о возможных ядерных переговорах с Ираном
сегодня
07:03
КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ СРЕДЫ СНИЖАЕТСЯ НА 2 КОП, ДО 71,79 РУБ, ЕВРО РАСТЕТ НА 12 КОП, ДО 82,95 РУБ – ДАННЫЕ БИРЖИ
сегодня
06:50
Дома со встроенными огородами могут появиться в России уже в 2024 г
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.