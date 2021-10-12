Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 12 октября

Москва, 12 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса;

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за сентябрь;

02:50 мск: Объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование за август;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за сентябрь;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии за сентябрь;

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за сентябрь;

03:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за сентябрь;

05:00 мск: ВВП Китая за III квартал;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за август;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за август;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за август;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за август;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за август, финальный отчет;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании за сентябрь;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании за август;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании за август;

09:30 мск: Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за сентябрь;

11:00 мск: Торговый баланс Италии за август;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за октябрь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за октябрь;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за сентябрь;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за август;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за август;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США.