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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 октября 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 8 октября

Москва, 8 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за август;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за август;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за август;

03:30 мск: Отчёт о финансовой стабильности Банка Австралии;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за сентябрь;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за сентябрь;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за август;

12:30 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

12:30 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;

14:00 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за сентябрь;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за сентябрь;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за сентябрь;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за сентябрь;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за сентябрь;

17:00 мск: Оптовые запасы в США за август, финал;

N/A мск:Объём нового кредитования в Китае

N/A мск: Объём потребительского кредитования в США за август.

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