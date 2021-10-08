Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 8 октября

Москва, 8 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за август;
02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за август;
02:50 мск: Платёжный баланс Японии за август;
03:30 мск: Отчёт о финансовой стабильности Банка Австралии;
04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за сентябрь;
08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за сентябрь;
09:00 мск: Торговый баланс Германии за август;
12:30 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;
12:30 мск: Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии;
14:00 мск: Ежеквартальный отчет Банка Англии о состоянии экономики;
15:30 мск: Уровень занятости в Канаде за сентябрь;
15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде за сентябрь;
15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за сентябрь;
15:30 мск: Уровень безработицы в США за сентябрь;
15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за сентябрь;
17:00 мск: Оптовые запасы в США за август, финал;
N/A мск:Объём нового кредитования в Китае
N/A мск: Объём потребительского кредитования в США за август.