Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 2.7 млн

Москва, 7 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 октября, сократилось на 38 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 326 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 350 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 364 тыс., пересмотрено с 362 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 3.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 344.0 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 сентября, сократилось на 97 тыс. и составило 2.714 млн (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 1.770 млн). Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону повышения до 2.811 млн с 2.802 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 34.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 2.765 млн (минимум с 21 марта 2020 года, когда значение составило 2.072 млн).

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 18 сентября, сократилось на 854.6 тыс. и составило 4.17 млн. В аналогичный период 2020 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 24.61 млн.