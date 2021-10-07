Курс доллара 72.2854   Курс евро 83.6053  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости7 октября 2021 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 16:21

Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 2.7 млн

Москва, 7 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 2 октября, сократилось на 38 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 326 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 350 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 364 тыс., пересмотрено с 362 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 3.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 344.0 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 сентября, сократилось на 97 тыс. и составило 2.714 млн (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 1.770 млн). Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону повышения до 2.811 млн с 2.802 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 34.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 2.765 млн (минимум с 21 марта 2020 года, когда значение составило 2.072 млн).

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 18 сентября, сократилось на 854.6 тыс. и составило 4.17 млн. В аналогичный период 2020 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 24.61 млн.

Другие новости

вчера
17:13
Москва в ближайшее время возобновит активное офлайн-сотрудничество с Индией - власти
вчера
16:59
РФПИ не сомневается, что ВОЗ одобрит вакцину "Спутник V"
вчера
16:49
"Газпром" объяснил свое неучастие в торгах на СПбМТСБ ранним началом отопительного сезона
вчера
16:34
К НОЯБРЮ БОЛЕЕ 50% "СПУТНИКА" БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ - ГЛАВА РФПИ
вчера
16:21
Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 2.7 млн
вчера
16:11
Международные резервы РФ за сентябрь сократились на 0,7%, до $614,1 млрд - ЦБ
вчера
16:01
Украина уже накопила в ПХГ достаточно газа для прохождения зимы - оператор
вчера
15:45
Двадцать три газовых заправки построят в Ленобласти до 2024 г - губернатор Дрозденко
вчера
15:39
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 38 тыс.
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.