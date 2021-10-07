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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 октября 2021 г. Анонс основных событий и данных макростатистик...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 7 октября

Москва, 7 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за август;

08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за сентябрь;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за сентябрь;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за август;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за август;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за август;

11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за сентябрь;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:40 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за сентябрь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за август.

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