ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в сентябре выросло на 568 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 6 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в сентябре выросло с учётом сезонных колебаний на 568 тыс. в сравнении с прогнозом о повышении на 425 тыс.

В августе число рабочих мест в частном секторе США выросло на 340 тыс. (пересмотрено с 374 тыс.)

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в сентябре увеличилось на 63 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) - на 115 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) - на 390 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 466 тыс., в сфере производства товаров увеличилось на 102 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 8 октября.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в сентябре на 490 тыс. после расширения на 235 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, понизится на 0.1 п.п. и составит 5.1%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.