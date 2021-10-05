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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 октября 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 6 октября

Москва, 5 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

04:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за август;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за сентябрь;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за август;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за сентябрь;

16:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:30 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика.

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