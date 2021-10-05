Компонента занятости индекса ISM Services США в сентябре снизилась

Москва, 5 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в сентябре снизилась до 53.0 против 53.7 месяцем ранее.

Несмотря на снижение, индикатор продолжил двигаться в положительной области, превышая пороговую отметку 50.0. Это указывает на зафиксированное в сентябре расширение найма сотрудников в сфере услуг США.

Напомним, сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения США.