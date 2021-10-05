Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 5 октября

Москва, 5 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за сентябрь;
03:30 мск: Розничные продажи в Австралии за октябрь;
03:30 мск: Торговый баланс Австралии за июль;
06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
09:45 мск: Объём промышленного производства во Франции за август;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за сентябрь;
10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за сентябрь;
10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за сентябрь, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за сентябрь, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за сентябрь, финал;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за сентябрь, финал;
12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за август;
15:30 мск: Торговый баланс Канады за август;
15:30 мск: Торговый баланс США за август;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за сентябрь, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за сентябрь;
18:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
20:15 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.